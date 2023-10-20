高市府青年局與壽山動物園合作，帶領青年走入動物園後場，體驗動物保育員的職場環境與業務範疇，並與動物近距離互動，親手為非洲象、侏儒河馬及梅花鹿清理活動場域，藉此讓青年了解觀光休憩及動物權益如何取得平衡，也提升大眾對於動物保護的意識。

高市府青年局長張以理表示，感謝壽山動物園特別開放機會讓青年能走入後場，進行「一日動物保育員」的職場體驗，讓青年了解各行各業的專業及辛勞。這是一趟深具教育意義的過程，啟發青年了解保護環境及生物多樣性的重要，也埋下保育傳承的種子，希望一同為生態保育盡一份心力。

「當動物保母比想像中更不容易！」參與體驗活動的呂強華與王宗麟同學表示，當天進入大象及侏儒河馬展場進行清掃，實際體會到動物保育員的辛苦與專業，不僅需要有足夠的體力，不怕臭不怕曬，還要有敏銳的觀察力及耐心，隨時注意動物狀態有無異常。

此外，參與活動的同學也了解到圈養動物，除了要打造適合的空間環境，在飲食、欄舍或展場設施的豐富化也是一門很重要的課題，因此在這次體驗活動後，也提醒自己從生活中落實生態環境保護，尊重大自然中每個獨特的生命。