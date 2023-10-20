本次長榮航空「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，包括：桃園-曼谷來回未稅價4,588元起、桃園-沖繩來回未稅價5,588元起、桃園-澳門來回未稅價2,388元起、桃園-香港來回未稅價4,188元起，此外，長程航線則有桃園-布里斯本來回未稅價19,633元起。

「飛到飽 我送你」則送一整年機票，民眾自10月22日起至11月26日止到長榮航空官網購票，除了享有機票最低72折起的優惠外，更可獲得長榮航空2024年各區域「飛到飽」機票抽獎資格，在11月的每周二，周周抽出一名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽出日韓航線、11月21日抽出歐美航線，11月28日則祭出最大獎，將抽出全球不限航點機票。

此外，長榮航空桃園-沖繩航線目前每周飛航7班，將自10月29日起增班至每周14班，每天2班直飛沖繩，此次線上旅展除了推出沖繩超激省機票價格外，想體驗沖繩一日快閃的民眾，點選長榮航空專案活動購票專區並輸入專案活動代碼「FUNOKA」，即可享有一日往返沖繩最低未稅價4,760元起的優惠價格。