刑事局偵四大隊第三隊隊長詹明佳說明嫌犯作案手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第四大隊日前接獲銀行通報，指一名魏姓男子持續在各分行提領大量現金，疑為詐欺車手，警方追查發現，魏男是車手頭，涉嫌替歐司瑪再生能源科技股份有限公司提領販售未上市股票的所得，並有多名被害人向165反詐騙平台報案指稱，該公司佯稱從事綠能產業前景看好，誘導他們購買未上市股票，疑似遭到詐騙。偵四大隊遂立即與北市中山分局、內湖分局、新北市刑大、台中市第四分局等單位共組專案小組，報請台北地檢署檢察官朱家蓉指揮偵辦。

警方調查，歐司瑪公司宣傳擁有以熱裂解再生發電技術，與各上市櫃公司及政府部門均有合作，經查證發現都是誇大或虛構，該公司並無任何營運實績，而是與地下盤商合作，以簡訊、不明來電等方式，向民眾推銷未上市股票，待民眾匯款購買時，由車手集團臨櫃提領上交。最近該公司還以增資名義，企圖再度吸引民眾認購股票、撈最後一票。

專案小組蒐證完畢後，17、18日到北市內湖、松山區、台中市等地搜索，當場查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、公司大小章、條戳章及股東私章、公司推廣文件、實體股票、股票股利領取方式調取表回執通知書、股票(份)轉讓過戶申請書、證券交易稅一般代徵稅額繳款書、公司契約及現金32萬餘元等贓證物。

警方將歐司瑪張姓董事長、陳姓總經理，及魏姓車手頭等12人拘提到案，初步清查至少有1300多人被騙，損失金額約4億元，目前已有14名被害人報案，總財損約2000多萬元。全案訊後，依加重詐欺罪、證券交易法、洗錢及組織等罪嫌移送法辦，張嫌等4人遭檢察官聲請羈押獲准。

警方表示，類似吸金案例層出不窮，許多未上市(櫃)公司打著熱門產業題材，以未來申請興櫃後獲利可期詐騙被害人，再次提醒民眾投資應謹慎、客觀，交易未上市(櫃)公司股票藏有許多風險，相關公司營運狀況及交易資訊均不透明，建議投資人應評估自身承擔風險能力再為決策，切勿冒然投資未上市(櫃)公司股票，遇有不明推銷電話或簡訊，可撥打165反詐騙專線求證。