美聲組合「晨悠CHENYO」翻唱經典曲〈怎麼還不愛〉，將原先的男女對唱，翻轉成雙女聲重唱版本，也將歌曲故事畫面從男女之間的曖昧，轉變成女生之間互相聲援追愛的渴愛版，賦予歌曲全新的感受。錄這首歌時，惟晨的感冒剛康復，結果錄完音隔天以悠就感冒了，接連感冒的她們自嘲是「音樂共同體」，竟連感冒都輪流發作。

當年〈怎麼還不愛〉因搭上熱播人氣偶像劇《料理高校生》片尾曲而受到關注，在戲劇首集播出後獲得高收視效應，掀起一波熱潮，這首歌人氣至今仍不減，MV目前在YouTube已累積超過1億觀看次數，成為破億神曲。

2023年新版〈怎麼還不愛〉不同於原版的編曲，前奏用清新的木吉他音色展開，搭配近代流行的中板電音節奏，融入現代與鄉村民謠元素；歌曲後半部則開始慢慢帶入搖滾氛圍，隨著漸漸增強的鼓聲與晨悠的合聲，營造出情緒飽滿又熱烈的聽感，成為一首女力爆發、炸耳的情歌。