2024總統大選是否在野整合，各界關注。民眾黨總統參選人柯文哲今透露，自己跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都見過面了，只是說見面要談什麼？他再批國民黨好像不是要贏得選舉，只是要贏過他，可是贏過他沒用，大選時還是不會贏，但柯也說，本來就不會「整碗拿去」，若跟國民黨合作，「當然國民黨還是主力，人還是比我們多，這我們知道。」

中廣董事長趙少康建議，侯友宜讓步，以柯文哲堅持的民調決定共推的總統人選，無論誰正誰副，未來四年都由侯友宜及國民黨負責組閣。

對此，柯文哲今在「找回財政紀律」政策發布記者會會後受訪表示，最近有遇到朱立倫，朱拿一些資料給他讀，因為畢竟聯合政府在台灣從來沒有實施過，要組織聯合政府，有去參考德國，以德國為範本，還有看到法國、芬蘭的資料。

柯文哲說，在選前要有選舉協調委員會，就是如果要政黨合作，彼此討論議會提名、總統提名怎麼合作，選後要成立政黨協商委員會，關於政府的職務要怎麼分配，這還是個協商的過程，再來是政黨爭議委員會，一但執政以後，免不了會有政策不一致，一定會遇到，所以一定要有協調機制，甚至倒閣要怎麼處理。

柯文哲表示，其實台灣在目前法令上，對行政院長有個很大的問題，有任命但是沒有免職，只有任用法沒有任免法，當時有個笑話，「如果蘇貞昌不下來怎麼辦？」他說，像這些一時之間修法很困難，但是可以變成憲政慣例，如果大家政黨之間有協商有慣例就可以。

柯文哲指出，政黨跟政黨要合作的確要有一個制度，老實講以前從來沒做過，現在開始在研究，時間很緊迫，應該下周針對這些題目開始提出政策；還有一點，政治上他非常清楚，「我們本來就不會『整碗拿去』」，如果跟國民黨合作，「當然國民黨還是主力，人還是比我們多，這我們知道。」

對於何時跟侯友宜見面，柯文哲透露，跟朱立倫、侯友宜其實都見過面了，只是說見面要談什麼，他還是重申一下自己的想法，本來政黨就有自主性，理論上，本來選舉就是各自努力，可是因為今天台灣有65％的民意希望政黨輪替，所以為了回應這個民意，「我們也說，好吧，既然有這麼大的民意希望政黨輪替，那我們是可以政黨合作，來達到政黨輪替的目的」。

柯文哲說，如果為了要達到這個目的，他的戰略思考就很清楚，是為了贏得選舉才要合作，「如果合作也不能贏得選舉，合作幹什麼？」就回到原來各自努力的那條路上就好，但是他發現，國民黨好像不是要贏得選舉，只是要贏過柯文哲，「可是贏過柯文哲沒有用啊！」在大選的時候還是不會贏，所以要想辦法找出勝選機率最高的組合。

至於立委希望藍白合，柯文哲說，本來就是這樣，政黨合作從行動綱領、政策合作，一直到總統選舉合作、立委合作，甚至到立法院實際運作議題的合作，本來就有各種層面，對於立委候選人來講，想的是更多人來幫他們站台，可以勝選當然是最好，這也是國民黨要思考，這一次選舉其實有兩部分，一個總統選舉，可是不要忘掉還有一個立委選舉，不要搞到兩邊都輸掉，這要去思考，就立委來講，他當然希望愈多人來站台愈好。