營養師Ricky分享，適量吃黑巧克力的好處多多，對於正在減脂的人，黑巧克力的熱量不算太高，且富含纖維質與礦物質，是嘴饞的點心好選擇；此外，黑巧克力也能幫助減輕壓力、改善情緒，更有研究指出，黑巧克力可將患心臟病的風險降低 57%。另也能保護皮膚，因此是個相當不錯的食物。

營養師Ricky在IG上分享，巧克力包裝上常會標記%數，很多人好奇巧克力％數到底差在哪？其實黑巧克力的％數代表的是「可可粉與可可脂的總固體含量」，剩下的就是其他添加物的含量，像是糖等等。

Ricky表示，適量吃黑巧克力的益處多，首先黑巧克力很適合當減脂期的點心，畢竟人難免會嘴饞，這時候比起吃洋芋片和餅乾，黑巧克力就是不錯的選擇，因為黑巧克力含有纖維質與礦物質鐵、鎂、錳、銅等，3小片的黑巧克力約100大卡，嘴饞吃負擔不會太大。

Ricky指出，有研究表明，黑巧克力能刺激大腦愉悅相關區域的神經活動，幫助減輕壓力、改善情緒。接著根據《臨床營養學》雜誌上的研究顯示，每周吃5次以上的黑巧克力，可將患心臟病的風險降低 57%；最後就是吃黑巧克力能保護皮膚，因為黑巧克力中的黃酮醇可幫助防止陽光傷害，並增加皮膚密度和水分，且黑巧克力含多種營養素，像「錳」能幫助女生最愛的膠原蛋白的產生。