近日在臉書上出現「新竹市新政治」粉絲專頁，貼出「政治提款機」照片並出沒在新竹棒球場、新竹公園等地，大酸高虹安助理費案等爭議。然而新竹市議會國民黨團20日表示，該粉絲團明顯就是綠營側翼網軍，試圖操作罷免的傑作，強調新竹棒球場明明是被前市長林智堅「魔改」，別想趁機洗白。

市議員黃美慧說，去年7月新竹棒球場強行開打，造成球員受傷，林智堅本來是想成為民進黨的選票提款機，利用棒球場開幕衝高自身選票，沒想到反而成為一顆大炸彈，選票提款機也瞬間提不出任何選票。

「1個花了12億元納稅錢的棒球場改建案變成國際大笑話，」國民黨團總召陳慶齡批評，棒球場造成球員受傷、又是淹水，甚至土壤跟排水結構根本不符合設計標準，連球場的承重計算都存有公安隱憂，這都是新竹市民的痛。

陳慶齡說，高虹安是想要把新竹棒球場改善完成，居然會被說成是政治提款機？這是新竹市民跟國民黨團都不能認同的。

市議員吳旭豐也說，身為棒球場改善監督小組的召集人，國民黨團一直秉持著務實來解決棒球場的問題，但無奈有許多在野人士以及側翼團體，利用這種方式，企圖來替林智堅清理戰場，如此行為非常不可取。

吳旭豐也認為，新竹棒球場不應是特定政治側翼團體的提款機，未來我們還是會秉持務實的理念，加緊監督市政府完成棒球場的改善，為新竹市民維護應有權益。