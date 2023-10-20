香港經濟日報20日報導，大摩報告指出，投資者情緒依然脆弱，一旦中國宏觀經濟沒有顯著改善，政府不加大刺激力度或持續提供市場流動性，外資流出的趨勢短期內將持續。
根據大摩數據，其他遭受大幅拋售的公司還包括美團、攜程，好未來是唯一出現可觀淨資金流入的中資股。
不單港股下探去年低位，大陸滬深300指數月內下跌超過4％，並跌至11個月低點，而追縱美國上市中概股表現的那斯達克金龍指數月內也下跌7％。
摩根士丹利與EPFR Global的數據顯示，美國和歐洲基金經理10月至今累計淨賣出16億美元中資股，連同9月淨賣出35億美元股份，不足兩個月間從中資股走資約51億美元，約399億港幣，而科技股正首當其衝，騰訊、阿里巴巴、京東等公司所遭受的拋售最多。
香港經濟日報20日報導，大摩報告指出，投資者情緒依然脆弱，一旦中國宏觀經濟沒有顯著改善，政府不加大刺激力度或持續提供市場流動性，外資流出的趨勢短期內將持續。
根據大摩數據，其他遭受大幅拋售的公司還包括美團、攜程，好未來是唯一出現可觀淨資金流入的中資股。
不單港股下探去年低位，大陸滬深300指數月內下跌超過4％，並跌至11個月低點，而追縱美國上市中概股表現的那斯達克金龍指數月內也下跌7％。
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