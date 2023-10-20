台南市第1選區立委參選人魏耀乾（戴斗笠者）20日上午持海報直闖台北市總統府前廣場，隨即遭國安人員驅趕。（魏耀乾競選團隊提供／程炳璋台南傳真）

台北市總統府前20日上午11時來了1名頭戴斗笠、手持海報的神秘客，高聲呼籲中共大陸可能在以巴戰爭後突襲台灣，建請總統發布台灣進入備戰狀態。這人是這次將以無黨籍參選台南市第1選區立委魏耀乾，要當吹哨者。

魏耀乾曾是民進黨創黨元老，立場傾向台獨，曾擔任過2屆立委，後歸隱台南故鄉，關心劉厝大排等環保議題，因不滿民進黨獨大鴨霸行徑，這次要以無黨籍參選台南市立委，對上該選區的民進黨現任立委賴惠員。

他20日以吹哨者自居，自稱全球戰略專家，頭戴斗笠，手持海報，跑到總統府前靜坐，訴求中共大陸極可能隨時攻打台灣，批評總統麻木不仁，應趕緊發布台灣進入備戰狀態，全民動員演習，並金馬撤軍以防離島遭封鎖斷糧。

魏耀乾認為，大陸、北韓、俄羅斯、伊朗、中東的阿拉伯回教國家已形成軸心聯盟，中共將會以俄羅斯攻打烏克蘭、哈瑪斯攻打以色列2場戰爭作為腳本，隨時會發動對台灣無預警的全面突襲，無差別屠殺台灣人。

魏耀乾對這樣的看法深感有據，認為事關國家存亡，國防部長日前卻對相關國際議題以「再研究」回應如同「七月半的鴨子」不知死活。他20日上午先在總統府前持海報靜坐半小時，隨即遭到國安局驅趕，中午再轉往立法院靜坐，欲拜會立法院長遞交緊急請求書。