蔣婦看到的假冒購物網站，介面神似外國知名購物網站「ebay」，但細看可以發現許多可疑之處。（翻攝照片／任義宇高雄傳真）

高雄新興區中正三路上某銀行，17日上午一名40歲蔣姓婦人稱在外國知名購物網站看到一只勞力士手錶，較市價便宜20萬，欲匯款182萬至賣家帳戶，遭行員察覺有異通報員警協助攔阻，警方一看「都是假的」，是假冒購物網站詐騙手法，成功保住蔣婦辛苦錢。

新興分局中正派出所接獲通報後到場了解情形，警方一看婦人所提供的購物網站，網址資訊與一般網站有異「都是假的」，且蔣婦欲匯款帳戶早已被列為警示帳戶，是詐騙集團利用與真網站相似之介面來吸引民眾上鉤，蔣婦經警方勸說後恍然大悟，感謝警方及時阻止詐騙發生。

根據婦人提供的購物網站資訊，可以看出網站名稱與介面，神似外國知名購物網站「ebay」，但網站名稱卻多出「Luxury」字樣，網站內販售的全是精品手錶、手飾、包包等，顯示金額均為美金且低於市面販售價格，但網站內多項按鈕都無法正常顯示，仔細觀察可以看出多處與正版網站不同，警方提醒欲到可疑網站應多查證，或立即撥打防詐騙專線165求證。