藍白合演變成藍白鬥，中廣董事長趙少康19日提出解方，國民黨退一步，以民調決定總統人選，但無論輸贏，組閣權都是國民黨的，大家各取所需、各盡所能。趙少康今天更透露，藍營基層已經傳出聲音，認為放棄藍白合拚一波棄保，不過他認為，不到最後關頭，絕不放棄合作，如果破局就是讓民進黨的賴清德笑到明年選舉，民眾黨大概也泡沫化、國民黨大概也慘不忍睹。

趙少康20日受訪時表示，藍白鬥來鬥去，老百姓已經看得厭煩，到底是以國家為重，還是自己的位置為重。有藍營基層說，乾脆不要合了啦，挺著胸膛倒下，這是最後不得已才這樣，藍白合不到最後關頭絕不放棄合作，這不是賭博，這是大是大非問題。

趙說，大家各忍讓一步，最大目標下架民進黨，倘藍白分裂，民眾黨主席柯文哲光腳的不怕穿鞋的，他只有5席不分區立委。但國民黨是歷史責任，政權是在國民黨丟掉的，所以國民黨有責任要把它收回來。

趙感慨，「賴清德已經在笑你們了，藍營基層看得多心痛啊」，如果破局就是讓賴清德笑到明年選舉，民眾黨大概也泡沫化、國民黨大概也慘不忍睹。

趙說，藍白兩方陣營現在連二次見面的時間都沒有，要談的內容也不知道要談什麼，國民黨主席朱立倫還說要自己跟侯友宜、柯文哲一起談，但朱立倫有什麼方案，民主初選就是國民黨提供給侯辦的，「再拖一個禮拜也解決不了」。

因此，趙少康建議，國民黨委屈一點，接受民眾黨提出的全民調決定總統人選，但民調怎麼做、手機抽樣佔比多少，要請專家來談，不管民調誰輸誰贏，組閣權都是國民黨、侯友宜。

趙少康進一步說，國民黨擁有組閣權，可以是侯友宜自己當行政院長，或是推薦別人當，都可以，柯文哲基本上沒有能力組閣，台北市當時也是組得一波三折，「我是沒有信心」，但譬如說衛福部、環境部、財政部的副部長，可以讓民眾黨指定人選。

趙少康強調，這不是分贓，而是內閣制的精神，侯友宜、郭台銘、柯文哲都支持內閣制，他們的共同理念就是內閣制，那就真正開始推動，不要只是講講的而已。

至於其他的政黨票怎麼投，趙少康說，這些是技術問題，之後再談，大方向搞定，後面都沒有問題；有人認為最後可以靠棄保一拚，趙少康說，不該冒任何一點風險，既然他的提議有可能贏，為什麼要冒險呢？