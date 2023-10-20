大陸央視新聞用戶端20日報導，固體火箭發動機是使用固體推進劑的化學火箭發動機，又稱固體推進劑火箭發動機。多款為商業航太量身定做的固體火箭發動機及其型譜20日發布。這些火箭發動機的應用，將大幅提升中國大陸快速、高效進入太空的能力，顯示中國大陸航太固體動力將加速進入高品質發展的新時期。

今天一共發布了6款為商業航太量身定做的固體火箭發動機，發動機直徑從1.2米到3.5米，分為整體式和分段式，可實現200公斤到4200公斤的太陽同步軌道運載需求。

航太科技集團四院火箭動力副總經理白彥軍指出，這幾型動力產品均具有高可靠、高安全、高性能、強環境適應性的特點，未來將應用於長征十一號運載火箭以及長征六號甲運載火箭，主要執行的就是商業航太衛星發射服務。

據介紹，今天發布的這幾款發動機不僅可以作為火箭的主動力，還可以作為重型運載火箭的助推器，為商業航太客戶提供更多動力選擇，打開商業航太新市場。

中科院力學所空天飛行科技中心主任楊毅強表示，今天發布的都會用到，充分利用固體發動機特有的使用便捷的優勢把火箭的性能做上去，航太技術需要大量地應用，他認為後面航太會成為中國大陸一個新的經濟增長點。