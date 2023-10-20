「Zepp Premium」 陸續推出一夜限定神組合，年底第6場將於12月21日在Zepp New Taipei演出，適逢聖誕節前夕，邀請島袋寬子和千田愛紗姊妹攜手、製作人Watusi監製；島袋寬子唱響許多金曲，千田則是以「大嘴巴」主唱聞名，2人在日台都是叫得出名字的音樂擔當，不過鮮少人知道2人的緣份早從愛紗入學沖繩演藝學校的那一刻就開始了。

愛紗回憶，「當時學校裡每3個月就有一次成績發表會，除了第一次沒有同組，後來幾乎每一次我們都是同組表演夥伴」；因為比較害羞內向而被父母送進沖繩演藝學校的愛紗在入學介紹時便對島袋寬子印象深刻：「她真的好厲害。」因為對音樂舞蹈的喜愛，締結兩人同窗緣份直到島袋寬子加入 SPEED 出道；寬子對於大她 2 歲的愛紗則是覺得「好漂亮。」

2人在此之後也沒有斷了聯絡，10年前島袋寬子來台時就找愛紗作陪去了不少景點，當時發生一件趣事，低調來台的島袋寬子想搭捷運看看，但愛紗不好意思地建議還是搭計程車比較好，島袋寬子笑說：「後來我為自己對愛紗在台灣到底有多有名這件事毫無概念而深深地反省了。」

2人本有機會在去年的沖繩演藝學校「大復活祭」一起演出，但礙於疫情出國限制，愛紗當時沒有到場參加，直到今年在 Zepp New Taipei 的邀請下才有這難得的重聚，而且是一夜限定，2人知道要一起演出都十分興奮，異口同聲說：「一定會有一個令人難忘的驚喜演出。」