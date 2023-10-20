2024總統大選在野整合狀況備受關注，鴻海創辦人郭台銘昨說，他已與民眾黨總統參選人柯文哲交流理念，雙方有許多共識，將擴大到行動面的合作。郭辦補充，合作不僅止於總統，也包含立委席次。柯文哲今天表示，團結一切可團結的力量，政治上本來就沒有那麼肅殺，可以合作都可以盡量合作，至於立委反而郭台銘沒有談太多。

柯文哲今在「找回財政紀律」政策發布記者會會後受訪，對於與郭台銘見面是否觸及立委議題，柯表示，自己跟郭台銘平常還是有在聊天，在這1、2年當中，其實，長期以來，他在當台北市長的時候，郭也給他很多協助，包括北市推動E化的時候，郭台銘還有協助人力上的支援，不管怎麼樣，郭台銘還是台灣社會一個重要人物，跟郭談話也蠻有趣的，從AI談到電動車，再談到中共中央政治局的每個成員特色，郭台銘可以講很多。

柯文哲說，他倒覺得這樣，團結一切可團結的力量，其實政治上本來就沒有那麼肅殺，可以合作都可以盡量合作，至於說立委，「立委倒反而郭董沒有談太多，因為他沒有政黨，他也沒有去提名什麼立委」。