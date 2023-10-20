桃園新屋笨港里民接獲消息，有業者要在當地設置雞隻屠宰場及加工廠，擔憂造成環境問題，20日在新屋街頭陳情，民代也到場支持。（蔡明亘攝）

桃園市新屋區笨港里民接獲消息，有業者要在當地設置雞隻屠宰場及相關加工廠，擔憂造成環境問題，今早在新屋街頭高舉布條陳情，喊話拒絕設廠，要發展休閒農業等，盼市府與業者聽見人民聲音。

近百位笨港里民今早齊聚新屋文化路二段、文源路口，在路邊高舉陳情布條喊道「維護清淨的鄉土」、「笨港要發展休閒農業」、「里民要健康的生活環境」、「堅拒汙水影響水源」、「大量車輛進出危害安全」、「抗議良田變惡土」等語，與立委黃世杰、市議員陳睿生服務團隊，在當地宣示訴求後，便前往市府陳情。

新屋笨港里長黃建興指出，業者建廠後，對地方衝擊大，包括大量貨車出入、屠宰血水排放和其他廢棄器官等，恐造成環境影響，因此不希望在笨港設置屠宰場。他也說，當地是休閒農業區，市府推動珍珠海岸發展休閒觀光，結果卻要設嫌惡設施，與觀光發展相違背。

黃建興也說，盼業者另尋其他專區設廠，也希望政府單位與業者，到地方辦理說明會。陳情現場有民眾也說，設廠位置就在當地信仰中心媽祖廟旁邊，擔心要設置大型屠宰場殺生會有辱神靈。

黃世杰表示，地方得到消息，有企業要來笨港設雞隻屠宰廠跟加工廠，居民擔心這樣的嫌惡設施，其貨車交通量與相關排水，會造成土地海洋汙染，也會影響生活安寧環境，地方里長不只是笨港，鄰近沿海居民也都站出來表達疑慮，希望政府單位看到地方意志，一定要慎重考慮，這樣的產業不適合在笨港設置。

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