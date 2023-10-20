警方從郭嫌的鞋底查獲兩包海洛因毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

無照男逆向騎車遭警攔查，走路姿勢詭異竟「鞋底藏毒」。★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

北市警中山分局中山一派出所員警，日前凌晨2時許執行巡邏勤務時，在長安東路巷內發現一名男子逆向騎乘機車，遂示意男子停車接受盤查。

該名郭姓男子坦承沒有駕照，但仍面露緊張神情，且員警發現他站姿詭異、「行」跡可疑，便請郭男自行將鞋子脫掉檢查，赫然發現一張摺疊停車繳費單包藏2包海洛因，郭男見法網難逃，坦承持有及施用毒品，當場被警方逮捕帶回偵辦，並以毒品試劑測試確認呈現海洛因陽性反應，全案詢後，依毒品罪嫌移送法辦。

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