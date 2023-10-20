三金大咖蔡振南將來嘉義市「有事青年節」演出。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

金曲獎最佳新人洪佩瑜將演出嘉義市「有事青年節」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2023年嘉義市第三屆「有事青年節」將於10月21、22日兩天，演出者「含金量」高，3金得主蔡振南、美秀集團成員狗柏、鍾錡、金曲歌王廖士賢、台語歌后鄭宜農、金曲新人洪佩瑜都來嘉嗨唱，城隍廟、中央廣場、嘉義之心城市願景館、嘉義市立美術館、嘉義舊監獄都有表演。

嘉市府表示，此次「有事青年節」活動首次開辦「文化廟口」，金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農、大勢創作樂團淺堤、創作歌手廖士賢在「嘉義城隍廟」開唱，現場還有實驗書車、咖啡車，時間21日15：40至19：00。

中央廣場有金曲獎最佳新人洪佩瑜、金音獎最佳新人「雷擎」、台灣土產搖滾樂隊「拍謝少年」、「赤弦獎」高中組冠軍林祐玄、人氣歌手「Ponay 的原式 Cover」、嘉義出身的蔡振南、美秀集團成員狗柏、鍾錡、世界DJ大賽台灣區冠軍QuestionMark，時間21日14：00至20：50、22日14：00至19：50。

此外，嘉義之心城市願景館、嘉義市立美術館、桃城豆花（光華店）、嘉義舊監獄有張志祺、IF OFFICE創意總監馮宇、迷走工作坊創辦人張少濂、出身嘉義的名舞蹈家黃翊、阮劇團藝術總監汪兆謙、awoo阿物科技創辦人林思吾、建築師蔡嘉豪、台灣田野學校葉哲岳等人開講。

嘉市府表示，中央廣場還有「嘉城市集」可 逛，有林聰明沙鍋魚頭、里響咖啡、土然巧克力專門店、WHOSMiNG、Haritts等20組人氣店推出限定美食。