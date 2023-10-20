以安心可靠為品牌最高指標提供多元產品的eMOVING，瞄準即將到來的雙11檔期優惠搶先開跑，挺你油轉電，8月推出的新車EZ-R，選購指定車款加碼購車金，喊出入手價最高7.49萬元，買貴退差價，並可搭配政府補助。另外，還有通勤「省」隊友勁炫125補助後的價格，以比油車更低的價格，滿足日常通勤的需求。

因應跨通路合作帶來的品牌加乘效益，eMOVING繼年初與美式賣場合作，以會員獨享的優惠，創下亮眼的銷售佳績後，將再次進駐美式賣場，於10月16日至10月29日於汐止、內湖、北投、中和、新莊、桃園、中壢、新竹、北台中、台中、嘉義、台南、高雄大順、高雄中華等全台14間分店展開品牌特展。為了滿足消費者不同交通需求，本次特別使用Gogoro Network電池交換系統的最新旗艦車款EZ-R及擁有大空間、低座高等特色，針對女性需求設計的EZ1，此外，品牌詢問度最高，擁有免駕照、免電池月租及免加油三大優勢的微型電動車Shine & Bobe也將一同展出。