台灣大響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，積極應對不斷進化的詐騙行為，以確保電子商務的安全和信任度，是台灣首家與執法單位合作，建立聯防封鎖及下架處理機制的科技電信公司。「反詐戰警」以趨近100%的偵測準確度，每個月平均偵測出超過3000個偽冒網站或偽冒APP。反詐生態系利器之二，為全雲端「安心Call」隱碼服務，已導入電商龍頭momo、跨足百貨商品的博客來、以及致力智慧移動的yoxi叫車服務，2年內大幅降低了90%以上個資外洩風險，成功保護千萬名電商會員及超過670萬筆通話數。

據內政部統計，2022年詐騙案件近3萬件，受害金額逾69億元。國內電商數量多達293家，迫切需要建立有效的偵測偽冒電商機制。台灣大研發團隊持續優化機器學習分類模型，提高偵測精準度，目標是提升詐騙偵測量20%。為提高電子商務產業的反詐能量，將攜手「中華民國無店面零售商業同業公會」，預計未來2年，「反詐戰警」和「安心Call」將導入18家指標性電商進行PoS(Proof of Service)驗證。