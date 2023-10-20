英特爾指出，越來越多軟體透過AI和ML演算法強化自身應用功能，讓大眾能更簡單的創作藝術、音樂、學習知識與提升工作效率。英特爾憑藉中央處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）和神經網路處理器（NPU）的強大架構，將AI軟體的效能和能源效率最佳化。

英特爾日前在Innovation 2023大會上分享了AI PC使用案例，此次宣布啟動AI PC加速計畫，為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾資源，包括AI工具鏈、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會。

英特爾表示，這些資源能幫助生態系合作夥伴充分利用即將於12月公布的Intel Core Ultra處理器技術和相容硬體，將AI和機器學習（ML）的應用效能最大化，催生出全新的使用案例，讓AI PC生態系的解決方案能連結到更廣泛的PC產業。

英特爾首波將與超過100家的ISV合作夥伴，包括Adobe、Audacity、BlackMagic、BufferZone、CyberLink、DeepRender、MAGIX、Rewind AI、Skylum、Topaz、VideoCom、Webex、Wondershare Filmora、XSplit、Zoom等，攜手發展300多項AI加速功能。

英特爾表示，AI PC加速計畫為英特爾合作夥伴聯盟AI Accelerator Initiative的延伸，後者為對1000多家ISV合作夥伴提供循序漸進的互動方式，協助構建、優化並部署從邊緣到雲端的AI解決方案。

英特爾執行副總裁兼客戶端運算事業部總監霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）表示，軟體領導力是AI PC體驗的關鍵，英特爾以打造開放生態系領導產業發展，運用在AI開發領域的豐富經驗及深厚的ISV工程關係網路，積極推動全新的PC使用案例和體驗。