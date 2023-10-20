亞洲天團五月天出道超過25年，有無數經典代表作，近年除了在世界各地展開巡演，每年聖誕節到跨年後這段期間，更是把時間留給台灣粉絲，舉辦數場演唱會，相較其他歌手幾年辦一次巡演，頻率可以說是相當高，讓網友忍不住好奇詢問：「為什麼五月天要一直辦演唱會」。

有網友在《PTT》以「五月天是爲了什麼一直開演唱會」為題發文，指出五月天近年收入應該已經「賺到流湯」，相較其他歌壇天王天后，例如周杰倫及蔡依林這些同等級的藝人，演唱會場次也沒辦到這般誇張，不僅展開新巡演，還同時辦起「復刻演唱會」，不禁提出質疑究竟是有欠經紀公司錢?還是莫忘初衷，真的想唱歌給大家聽，不解為何不能偶爾辦一下就好，把其他時間拿來享受人生不好嗎?

對此，網友紛紛給出解答：「有沒有想過多少人靠他們養」、「辦演唱會就是在享受人生啊」、「賺錢養整間公司啊，相信音樂沒幾個紅的」、「底下藝人太弱了，只好自己多辦幾場」、「有五個人，收入五個人分」、「要養公司，要養員工，當然，開演唱會是和粉絲保持長久的關係」、「各地也希望他們去開吧，有周邊旅宿收益」、「還可以撈不撈，不然是要等過氣嗎」、「聊天唱歌賺錢啊，現在沒人要買cd了」。