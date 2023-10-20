48歲林佑星和小18歲老婆小妏再婚5年，今突喜訊迎來三寶，根據媒體報導，林佑女兒重達3194公克，但老婆生完小孩大失血1400cc，現在正在休息睡覺中。

林佑星表示「再度當爸，感動是很感動，但有很多護士在產房不好意思，眼淚就含著。太太的產程大概1個小時，雖然一度大失血，但現在身體狀況還好，休息中。女兒小花已經看到妹妹了，哥哥還在上課，2個小孩知道升格姐姐、哥都很興奮。」

林佑星老婆順利產下小公主，女兒重達3194公克。但根據《三立新聞網》報導，經紀人透露林佑星老婆生完小孩大失血1400cc，好險已經脫離險境。而巧合的是林佑星的大女兒和小女兒在同月同日生，就連出生的時間點也差不多，大女兒小花於10點35分產下，重達3328公克，二女兒阿朵於10點26分產下，重達3194公克，這讓林佑星也大嘆不可思議，笑說可以一起辦慶生會。

男星林佑星過去曾和林韋君有過一段情，還因為閨房私事風波轟動一時，兩人分手後，林佑星經歷了兩段婚姻。2013年林佑星和小19歲張晏菻結婚，育有一子，但婚姻僅維持3年就告吹，兒子交由男方扶養，傳聞是女方主動要求離婚，並不要求財產分配，2019年林佑星梅開二度娶小18歲小妏，兩人曾一同上節目《一袋女王》，小妏被問為何會嫁林佑星？坦言喜歡大叔，兩人因工作關係越走越近，再加上自己的願望是28歲前結婚生子，便答應結婚，今也為林佑星生下二寶小公主。