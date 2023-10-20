梁文音出道15周年紀念「高雄 請你給我愛」演唱會將於11月11日於高雄LIVE WAREHOUSE舉辦，南下開唱前，搶先邀來「國民姑丈」羅時豐合唱最新閩南語單曲〈時間到〉寵粉，俏皮又洗腦的拉丁曲風，推出後即登KKBOX台語新歌榜冠軍；梁文音近期緊鑼密鼓為演出練團，昨（19日）趁空檔於社群直播，談到新歌的好成績，她笑說：「我到現在還是覺得『我怎麼會在台語榜？』，覺得是一件很奇妙的事，我對台語歌非常有興趣，但都是在節目或商演上演出，尤其我是原住民，台語不是我的母語，母語都沒有在排行榜過，沒想到台語先。」

梁文音在新歌〈時間到〉MV中飾演遭渣男劈腿分手、返鄉療情傷的女子，在哥哥羅時豐的陪伴與鼓勵下，走出情傷陰霾。為此，梁文音也在社群分享「你遇到海王／海后的機率有多高」心理測驗，供網友們測驗自己的愛情敏銳度；梁文音自曝自己遇到「海王」機率高達87％，她表示：「我不會竭盡所能渴望被選擇啦！我是會及時下船的人，現階段更愛自己多一點，發現不太對勁或徵兆，就會選擇自己。」至於是哪些徵兆？她認為若對方手機被拿起來就會緊張敏感、自己出門後完全收不到對方的關心或詢問，就要稍微注意一下，不忘搞笑提醒粉絲要「及時下船、杜絕暈船」。

新歌〈時間到〉推出後即登KKBOX台語新歌榜冠軍，梁文音直播特別演唱〈小姐請你給我愛〉，感謝姑丈羅時豐的力挺與支持，還俏皮改詞「高雄請你給我愛」，並開心宣布高雄場演唱會確定邀來羅時豐擔任嘉賓，屆時2人將首度合體合唱新歌〈時間到〉，「發行這首歌後一直都還沒機會可以跟大牛哥一起合唱，演唱會可以請到大牛哥一起合唱，真的非常非常開心」；才剛返鄉從高雄玩耍回來的她，分享在高雄所到之處，聽到服務生都是用台語向客人打招呼，就如她到高雄開唱前先推出的〈時間到〉一樣，「打招呼都是先說台語，我覺得我好像做對事情了」，公布後不久再掀搶購潮，門票賣光光，還有粉絲直言要專程從馬來西亞來共襄盛舉。