建隊初期喊話2023年打進季後賽，味全龍隊夢想成真，19日先靠著統一獅吞敗，全年戰績確定登頂，再靠著兄弟逆轉擊敗樂天，也將下半季冠軍一併帶走，味全龍將以台灣大賽作為回歸後首次季後賽之旅，讓隊內打擊教練張泰山、精神領袖林智勝都感性發文，並感動留下眼淚。

味全龍上一次奪下半季冠軍，已經是遙遠的1997年，當時他們同樣在下半季急起直追，奪回隊史第4座季冠軍，隨後於總冠軍賽面對時報鷹，完成「讓二追四」大逆轉，入手隊史第2座總冠軍。1998、99年賽季，聯盟改實施單賽季制度，味全龍都陸續打進季後賽，並且都是以年度第3、季後賽吊車尾的身分拿下總冠軍，完成3連霸榮耀。

如今新生代味全龍重返中職，以前富邦總教練葉君璋、味全傳奇球星張泰山為首組織團隊，2019年選秀會首輪選進畢業於平鎮高中的劉基鴻、徐若熙作為陣容骨幹，隔年就奪下二軍總冠軍，近年再依序網羅旅美好手王維中、吉力吉撈．鞏冠助陣，強隊的雛型也漸漸產生。

睽違26年再奪季冠軍，味全甚至有機會更進一步，自1999年後再度於總冠軍賽封王。身為味全三連霸的重要成員，張泰山在臉書寫下：「26年後，終於等到了，跟你們分享這令人興奮的一刻。」林智勝也在IG表示自己在家也很興奮的跳起來，勉勵龍隊繼續往總冠軍邁進。