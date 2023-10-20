（國史館、婦聯會提供）

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蔣夫人紀念集10／23正式出版，《中時新聞網》取得部分內容，提供讀者先睹為快：

佳美的腳蹤 2之1

參、婚姻與報國 (部分內容)

如果沒有深入的看過蔣中正的日記和宋美齡的文字記錄，就不會了解蔣、宋是如何把自己的婚姻做為報國的基礎，如何在這段半世紀的婚姻中，共同創造出他們的報國的途徑。在這章「婚姻與報國」中，引用大量蔣、宋的文字與照片，說明兩人在決定走上婚姻之路時的真情與決心。

許多人認為蔣宋的婚姻是一場「政治婚姻」，為的是權力與金錢的結合，事實上蔣宋的婚姻結合了家庭、國家、感情、信仰。從蔣中正日記的記載裡，可以看到婚前半年中充滿了與宋美齡碰面時的歡悅、分別時的思念、獨處時的焦慮、去信未得覆時的惶然，躍然紙上。

可以看到訂婚到結婚期間，蔣中正戀戀不能自拔，「心目中但有三妹，別無所思矣」的愛戀。可以看到婚禮當日蔣「見余愛姍姍而出，如雲霞飄落。平生未有之愛情，於此一時間並現，不知余身置何處矣！」的震撼。更可以從蔣中正的結婚啟事、結婚感錄，以及婚禮中「全體向國旗、黨旗、總理遺像三鞠躬」的特殊禮儀，看到「故余二人今日之結婚，實為建築余二人革命事業之基礎」的共識。

同時也希望透過本章的鋪陳，帶入下一章「她的家、他的國」的構思，讓世人看到宋美齡從人子步入人妻，從西方教育進入傳統中國，從個人思維進入家國情懷的轉折。

佳美的腳蹤 2-2

肆、她的家 他的國 (部分內容)

蔣中正與宋美齡48年（1927年結婚至1975年蔣去世）的婚姻生活中，牢牢地與國家結合在一起。從新婚後不久，宋美齡就發揮了她人際關係、語言長才上的優勢，逐漸成為蔣身邊不可或缺的臂助；抗戰軍興乃至播遷來臺，宋美齡陪同蔣中正出席國內外各種外交場合，投身各種社會工作與婦女工作，成為與蔣並肩作戰的最佳戰友；更不用說赴美發表演說造成的「宋美齡旋風」，全球華人公認風華絕代「永遠的第一夫人」。

值得注意的，絕大多數的時間宋站在蔣的背後支持他、陪在蔣的身邊扶持他，然而蔣也能夠讓宋擁有自己的舞台，甚至讓宋走在他的前面，接受宋的引領。而這種彼此間的推心置腹、生死與共，並不是一蹴即成的，無論是從生活上磨練兩人的性格，從危難中見證彼此的真情，從信仰上堅定兩人的心志，蔣宋之間的相輔相成，是從「她的家、他的國」為出發點，傳統儒家教育薰陶下的蔣中正，用生命和血汗完成他的革命，推展他的抱負，以修齊治平的理念守護他的家國。

而西方教育培養下的宋美齡，用信仰和真情維繫她的婚姻，協助她的丈夫，以愛屋及烏的精神推家庭之愛到國家之愛。不管是宋協助了蔣的成就，還是蔣成就了宋的風華，當初結婚時許下的「余必本此志願努力不懈，務完成中國之革命而後已」，宋美齡確確實實做到了。