嘉義縣長翁章梁為2023年台灣國際農業機械暨資材展開幕。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁參觀2023年台灣國際農業機械展展出的農機具。（廖素慧攝）

雲嘉南地區是台灣糧倉，農作面積廣大，但農村人口老化，人力短缺，用農機具替代人力是趨勢，去年在嘉義縣舉辦大型農機展活動，參觀人潮多，帶動約6億商機，今年農機展今天開幕，在嘉義縣政府前廣場展至23日，有700攤，縣長翁章梁期許商機再突破。

2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，縣長翁章梁、農業部農糧署副署長姚志旺、立委蔡易餘、行政院政務顧問陳冠廷、第15屆台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰及多位民代到場參與，熱鬧滾滾。

翁章梁表示，去年農機展首次在嘉義縣舉行，成功吸引超過35萬人次參觀，帶動約6億元商機，期待今年再創佳績，突破35萬人次，邀請鄉親們來農機展走走逛逛、挑選合適的工具，幫助農務工作更順利完成。

嘉縣府農業處表示，今年農機展有多元農機、智能農機、創新農機及農特產4大展示區，都是目前最進步、最有效率的農業機具，還有農機操作示範區，民眾可以現場觀摩農機操作性能及特性，有動、靜態展示，展現台灣農機實力。

此外，農糧署規畫展出「2022-2025年全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化中程計畫」成果展，讓農民了解短期葉菜、鳳梨、甘藷等作物，從田間種植、栽培管理到收穫調製等省工機械進程。

台灣大學、中興大學、屏東科技大學及嘉義大學等4所大學，提供農機操作及安全培訓課程，另有明道大學VR虛擬實境操作大型曳引機的體驗。22日下午3點在活動舞台有國寶藝人黃西田表演。