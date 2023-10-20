民進黨總統參選人賴清德昨天表示，未來新的技術若有辦法解決核能安全及核廢料問題，政府也不會排除安全且沒有核廢料的核能運用，今日國民黨參選人侯友宜南下高雄美濃時，媒體詢問侯對此看法，是不是民進黨能源政策又再轉彎？侯友宜指出，賴清德一變再變，先說非核家園、現在又說不排除核能，完全不清楚賴的能源政策是什麼。

侯友宜競辦強調，民進黨政府目前規劃天然氣為發電主力，但兩岸一但發生戰爭，台灣天然氣存量只有11天，以巴戰爭為例，巴勒斯坦被封鎖十餘天，斷電斷水斷糧，所有物資都嚴重匱乏，因此民進黨能源規劃，不僅是能源危機，更是嚴重國安危機。

侯友宜表示，經濟產業的命脈讓大家能供電無虞，賴清德要不要用核能來發電要講清楚，未來面對碳關稅問題，面對減碳2050的淨零碳排，賴清德要怎麼做到？賴清德敢說非核家園就要敢承擔，不然賴清德要用核電也請講清楚，這才是一個負責任的態度。