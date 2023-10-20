「菊島跨海馬拉松」沿途的海鮮美食補給有「痛風海鮮餐」之稱。（許逸民攝）

「菊島跨海馬拉松」沿途的海鮮美食補給內容之一。（許逸民攝）

主打海鮮美食補給的「菊島澎湖跨海馬拉松」，今年邁入第六屆，將於11月5日登場。由於以龍蝦「痛風海鮮餐」作為美食主打，甫開放報名人數就創新高，非但有12國49名外國選手報名，吸引3858名跑者參與更是創新高，機位更是一位難求，成功為澎湖秋冬的運動旅遊寫下典範。

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」是全台唯一結合「跨海＋跳島」度假風格、美食饗宴及在地熱情應援團等多樣元素的運動跑旅賽事。過去5年來，以超過70道海鮮和在地特色美食等作為美食主打，衝出名號，報名人次屢創新高，為淡季的澎湖旅遊，帶來生氣。

今年除一樣擁有世界最美麗海灣之國際級賽道外，沿途計有來自當地各村里、社團、企業、學校等所組成之創意啦啦隊、美食補給站、補水站，以及終點站園遊會30個攤位等外，更特別新增11k組別，讓不同客群皆有機會體驗跑在海邊迎風向前的快感。

主辦的交通部觀光署澎湖國家風景區管理處處長許宗民表示，「菊島澎湖跨海馬拉松」以跑旅結合為主要特色，一直是國內跑旅的首選，年年獲得跑者讚譽與推薦。今年疫後國境開放下，更有來自12個國家近50位國際選手共襄盛舉，更吸引了全台近4千位跑者們報名參加挑戰極限，也逐漸躍上國際賽事舞台。

由於，秋冬澎湖觀光進入淡季，對外交通海運只剩高馬航線的澎湖輪外，其餘都靠空運。但是因為活動帶來的跑旅人數甚多，機位不足，還有跑者訂不到機位抱怨連連，甚至要求退費，因此會協調航空公司加班或放大機型來輸運，也呼籲也可搭乘今年新下水的全新澎湖輪，從高雄而來。