賴雅妍撞球有經驗超強氣勢藏不住。（時創影業提供）

庹宗華在《沒有你依然燦爛》和賴雅妍譜格差戀，兩人有搞笑互動，本週更上演變裝秀，化身建中學生和北一女學生。庹宗華在戲中飾演成功的企業家盧文正，對賴雅妍飾演的過氣女星孫敏敏情有獨鍾，十分照顧她。他不僅親自為賴雅妍下廚，還買下她的畫像。

賴雅妍在劇中從學生時期就出道當藝人，從沒有好好度過校園生活，庹宗華為彌補她的遺憾，特地帶她重返高中時代，還安排員工扮成學生騷擾賴雅妍。庹宗華則是帥氣出場英雄救美，接著兩人還穿著制服去打保齡球、打撞球，完全享受學生下課後的休閒生活，看著自己穿上北一女的制服，賴雅妍笑說：「再瘦一點會更好！」

賴雅妍不是第一次扮演北一女學生，之前曾在其他戲劇中也當過小綠綠，她說：「演戲美妙之處就在這裡，考不上北一女，但可以演個北一女。」她回憶過往拍戲時，很多人回饋她因為她演的角色而勵志要考上第一志願，原本對戲服毫不在意，聽到後更讓她覺得要小心慎重面對自己選擇的角色，再度重返高中生，她說：「可以穿短裙真的很不錯。」

賴雅妍這次和庹宗華在劇中談黃昏戀，戲外她認為自己談感情不會被年齡限制，「我個人過去交往都沒有超過十歲以上，也沒有交往過年齡小過我五歲的，自己喜歡年上男想被照顧」。這次和庹宗華對戲，因為有不少搞笑劇情，讓兩人常常在現場笑不停，但提到感情戲，賴雅妍卻頻頻想起兩人在上一檔戲演父女，她說：「畢竟庹哥上一次演我爸爸，對前輩就會有一種肅然起敬的感覺。」

W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集。