預估開發量體70,000坪、引進約175億元資金的「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」，由仲量聯行協助高雄市政府辦理，於今（20）日舉辦臺北場招商說明會，高雄市政府團隊出席，會中說明本案開發優勢、投資潛力及甄選條件等，吸引近30家投資廠商出席參與。

仲量聯行表示，「左營之心」位於左營高鐵站西側，為高鐵車站地區唯一100％公有地大面積開發精華土地，共分為3處基地同時招商，基地總面積合計約7,852坪，包括第三種商業區基地面積分別為3,101坪及1,611坪，第四種商業區基地面積為 605坪。

仲量聯行表示，「左營之心」基地位處高科技S產業廊帶核心樞紐區位，具有高鐵、臺鐵及捷運的三鐵共構TOD運輸優勢，往北經由翠華路可於5分鐘內抵達楠梓產業園區、往南連結國道10號及國道1號高速公路，30分鐘內達亞洲新灣區，建構完整的產業交通廊帶，以北高雄門戶指標性優越位置，為最佳的半導體產業鏈發展重心。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄市政府持續建構優質投資環境、佈建高科技產業園區等，積極進行招商引資，帶動國內外知名半導體或科技產業紛紛進駐楠梓、岡山等產業園區，如台積電日前宣布於高雄楠梓投資二奈米先進製程廠，預計於114年開始量產，高雄地區將成為全球重要的半導體供應鏈中心，同時中央也將於高雄成立全台第3座IC設計中心，建構完整產業聚落。

仲量聯行表示，「左營之心」緊鄰三鐵共構左營站，具有交通區位優勢，將規劃企業總部等級之A級商辦大樓、會議空間、商業設施及景觀住宅等多元機能，將左營高鐵站區成功打造為北高雄重要商業中心門戶，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，預估開發量體約70,000坪、引進約175億元資金，備標期共4個月，預計於113年初選出最優申請人及完成簽約作業。

高雄市政府財政局陳勇勝局長表示，本案位於南部高科技S廊帶中樞，未來將引入完整半導體及IC設計科技產業鏈，並吸引上下游紛紛於周邊地區進駐設點，高雄左楠地區由中央及地方同步投入百億交通建設，經由短中長期完善交通計畫建構產業運輸廊帶，本案更具備TOD三鐵共站優勢，站前商辦空間符合外商租賃需求，在科技產業聚落逐漸成形、交通路網逐步到位的發展下，本案具備辦公市場發展潛力，將為高雄打造科技入口門戶。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，全台TOD軌道經濟持續發燒，高鐵串聯北中南科學、產業園區及商業活動，站前區土地已成為熱門投資標的，仲量聯行分別於去年(111年)及今年（112年）協助投資人成功取得「臺北？站特定專用區E1E2 街廓公辦都市更新案」、「新竹站特定區事業發展用地開發經營案」、「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」及「桃園市中壢區青平段25、26號等2筆土地設定地上權案」等4案高鐵站前區域興建開發案，共計引進高鐵軌道建設周邊民間總投資金額逾600億元，今年期以招商顧問的角色協助高雄市政府辦理「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」招商，再次引領TOD軌道經濟，開創高雄指標門戶新風貌。