今年登革熱疫情再度崛起，高雄已接近千例，而重災區台南已突破8000例，馬光中醫診所提醒，濕熱體質及O型血的民眾特別容易遭蚊子叮咬，而登革熱不只可靠西醫藥物治療，也可靠中醫針灸及服藥雙管齊下的治療登革熱。

登革熱（Dengue fever）屬於第二類傳染性疾病，僅次於狂犬病和鼠疫，登革熱的症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、搔癢。早期症狀與流感相似，會出現突發性發燒、頭痛等，甚至有出血性登革熱等重症情形發生，其死亡率高達50％。

陽明馬光中醫診所醫師高慈婷表示，從中醫角度來看「濕熱體質」和「陰虛內熱」體質，最容易招蚊子叮。 愛吃辛辣、油膩、重口味，以及常喝手搖飲、菸酒過多的人，體內容易生濕、鬱而化熱，濕和熱結合在脾胃中，會阻礙氣機運行，形成濕熱體質。

而濕熱體質的人大多怕熱、易出汗、舌苔黃膩，常口苦口乾、口臭、眼乾目赤、四肢常感沉重，睡多久都感覺不夠，而小便量少偏黃、大便偏軟，容易黏馬桶，便後肛門有灼熱感。另外，濕熱體質的女性，臉部出油較多，容易長暗瘡及粉刺，私密處白帶則偏黃、味道重。

而體虛內陰的人容易流汗、體溫相對偏高，面部時常有烘熱感、咽乾頰紅，並有手腳掌心、胸口煩熱等，潮熱盜汗症狀，平時不喜歡喝水、長期熬夜，且容易緊張、思慮多，偶爾伴隨頭暈耳鳴、失眠多夢，而且尿少色黃、大便乾結。

另外，《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》刊登過一項研究，比較O、B、AB、A等4種血型的受試者，哪一種人的血液較為吸引白線斑蚊，結果顯示，O型人的血液較受蚊子的青睞，其次是B型和AB型，最少被咬的則是A型。不過，究竟蚊子為何更愛O型血，詳細原因至今仍不明確。

民權馬光中醫診所醫師李建志表示，中醫可透過「望聞問切」、「四診合參」來判斷登革熱病人的中醫證型，決定證型後就可以針炙加中藥雙管齊下，登革熱的發病如同中醫理論的溫病學說所演示，病毒新感所引動病情較輕如同感冒症狀，若不介入治療，隨著病程發展，由內入裏，病情也隨之加重甚至出現裡熱實證，引起正氣虛衰，毒瘀交結的現象，即是出血型登革熱身體產生紅點及瘀斑。

主要治療的方式包含「針灸」，可以針對骨關節疼痛和眼窩疼痛的病症，從而以針灸適當穴位予以治療，針灸六次即會有明顯改善；而「中藥」會以清熱解毒和辛散除溼方向為主。