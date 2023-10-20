國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區參香、體驗採野蓮、製作油紙傘，媒體詢問他針對AIT主席羅森柏格昨天表態美國不支持台獨的看法；侯友宜表示，民進黨參選人賴清德一直說「我是務實的台獨工作者」，更高舉「台灣獨立萬歲」，這是一種嚴重挑釁的說法，也是陷台海於危機之中，但賴清德最近選舉又不敢說，根本一騙再騙，就是為了騙選票。

侯友宜指出，最近很多國際友人就說不支持台獨，他也主張反對台獨，並提出清楚的兩岸政策，兩岸的政策攸關整個和平跟戰爭，賴清德如果要反對台獨就勇敢說出來，人民把生命託付給政府，政府有責任告訴人民要選擇戰爭或和平。

侯友宜競選辦公室表示，國家安全絕對是台灣未來最重要課題，從烏俄戰爭、以巴戰爭，可以知道戰爭發生往往在一瞬間，所以台灣必須強力備戰但絕對不能挑釁對方，賴清德現在嘴巴說要兩岸和平，又一直自稱是務實台獨工作者，並高舉台獨萬歲，要如何一邊高喊兩岸和平、一邊高喊台獨，請問賴清德如何做到？