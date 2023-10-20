台灣民意基金會今公布最新民調，2024總統大選是否樂見民進黨繼續執政？五成四不樂見。不樂見者比樂見者多 18.8 個百分點。台灣民意機會董事長游盈隆警告，「這是恐怖數字」；八年魔咒發威，台灣社會已瀰漫第四次政黨輪替的氣氛。五個月增加120萬新敵人，這對賴清德與民進黨而言，是一個空前最嚴重的警訊。

他說，一個百分點等於 19.3 萬選民，表示民進黨在過去五個月中流失了 135 萬人的支持， 同時增加了 120 萬新的敵對者。連台南市都有四成六不樂見；中性選民中，四成四不樂見。

是否樂見民進黨繼續執政？民調顯示，15.8％非常樂見，18.9％還算樂見，22.7％ 不太樂見，30.8％一點也不樂見，10.4％沒意見，1.4％不知道、拒答。換句話 說，三成五樂見 2024 民進黨繼續執政， 五成四不樂見。不樂見者比樂見者多 18.8 個百分點，一成六非常樂見有，三成一非常不樂見。

游盈隆說，與最近一次相比，也就是五個月前，可以清楚地發現，樂見民進黨 2024 再次贏得總統大選的人減少 7 個百分點，不樂見者增加 6.2 個百分點。一來一往，就使得不樂見者比樂見者多 18.8 個百分點，這是一個恐怖數字。

他說，從另一個方面看，樂見民進黨 2024 再次贏得總統大選的人減少 7 個百分點，一個百分點等於 19.3 萬選民，表示民進黨在過去五個月中流失了 135 萬人的支持， 同時增加了 120 萬新的敵對者。民進黨過去五個月，不但沒有贏得更多民心支持，反而流失可觀的民心。

他說，進一步分析， 不分老少，每一個年齡群組都呈現多數不樂見 2024 民進黨繼續執政，包括 65 歲及以上選民。更具體地講，20-24 歲，三成一樂見， 六成二不樂見;25-34 歲，三成三樂見，五成六不樂見;35-44 歲，三成樂見， 五成八不樂見；45-54 歲，三成二樂見，五成七不樂見;55-64 歲，三成九樂 見，五成三不樂見；65 歲及以上，四成一樂見，四成三不樂見。

初中／國中及以上教育程度選民，多數或明顯過半數選民不樂見。大學及以上教育程度選民有六成不樂見，三成一樂見；專科教育程度選民，六成四不樂見，二成七樂見；高 中／高職教育程度選民，五成四不樂見，三成五樂見；初中／國中教育程度選 民，四成七不樂見，四成三樂見；小學及以下教育程度選民，三成八不樂見， 四成三樂見。

從省籍族群看，不分族群，多數都不樂見 2024 民進黨繼續執政。河洛人中，四成九不樂見，三成八樂見；客家人中，五成九不樂見， 三成四樂見；外省人中，八成六不樂見。 一成一樂見。

政黨支持傾向看，民進黨九成 樂見，6.3％不樂見；國民黨3.9％樂見，九成三不樂見；民眾黨一成一樂見，八成七不樂見；時代力量四成八樂見，四成八不樂見；台灣基進支持者中，八成二樂見，一成二不樂見；中性選民中，四成四不樂見，一成八樂見。

從 6 都 16 縣市看，除了高雄市之外，5 都 16 縣市選民 都呈現多數或遠超過半數不樂見民進黨 2024 再度執政，包括台南市在內。台北市二成三樂見，六成八不樂見；新北市選民中，三成六樂 見，五成五不樂見;桃園市選民中，三成一樂見，六成一不樂見；台中市三成八樂見，六成一不樂見；台南市四成一樂見，四成六不樂見；高雄市四成六樂見，四成一不樂見；其他 16 縣市選民中，三成二 樂見，五成三不樂見。