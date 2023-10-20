達發（6526）昨（19）日上市，蜜月行情失利，今（20日）力圖振作，近午盤時股價一度攻上435元大漲20元、上漲4.82％，正式收復承銷價434.84元。

達發昨日上市掛牌首日，股價慘遭滑鐵爐，盤中最低觸及400元，最後以415元作收，失守上市承銷價434.84元，與參競拍的投資人跟中籤戶「哀鴻遍野」，成交量並爆出5,007張。

台股今天開盤大跌，但達發力圖「雪恥」，早盤股價一路攻堅，近午盤時最高來到435元，收復上市承銷價。