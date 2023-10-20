廟方祝福賴清德、賴品妤能高票當選。（王揚傑攝）

賴清德、賴品妤等人高喊「凍蒜」！（王揚傑攝）

副總統賴清德、民進黨總統參選人賴清德今（20）日與立委賴品妤至新北市汐止建凌宮參拜，賴品妤宣布邀請賴清德擔任她競選總部主委，已獲賴的首肯。賴清德則表示，未來他當總統會率領民進黨團隊，結合國會過半的力量，穩定台海和平，把和平當作使命，也會好好發展經濟，支持在地產業，所以拜託鄉親讓他和賴品妤高票當選，民進黨國會過半，台灣就安全。

賴清德致詞時先稱讚賴品妤是優秀的立委，不僅在立法院全勤，所提的修正案或新法立案共234案，在地方服務案件超過2000件，因有有這樣的好成績，所以答應擔任她競選總部主委。

隨後賴清德將話鋒轉向潛艦國造，他說，蔡英文總統為提高國防及國安力量，除向美國軍購，也國防自主，自製的飛機勇鷹號高教機已在執行任務，海巡署的艦艇也已在巡航，另還要建造8艘潛艦，已完成一半，拜託大家支持潛艦國造，讓8艘都能順利完成，守護台灣的安全。

賴清德重提國民黨立委馬文君在潛艦國造第一階段就用盡一切手段杯葛，又涉嫌將機密洩漏給第三國，若非國造潛艦專案小組召集人黃曙光的堅持，是不會走到下水典禮完成；現在馬文君又提案凍結第二階段潛艦預算，這種行為大家能否贊成？所以拜託大家要讓國會過半，讓他們想杯葛，杯葛不成，想凍結預算，凍結不成，我們的潛艦才能順利建造完成。

賴清德重提當年他當立委時，美國總統小布希同意賣給我國武器，當年民進黨在立法院沒過半，國民黨前後阻擋69次，若當時國民黨有為國家設想，這8艘潛艦早就做好了，已經在台灣海峽守護台灣的安全。國民黨認為向美軍購會造成兩岸衝突，這種理論當然不對，所以台灣明天的安全，今天就要準備好，讓賴品妤當選，國會過半，台灣才會安全。

賴清德說，大家共同來守護兩岸台海和平，和平無價，戰爭沒有贏家，大家支持他當總統，未來他會率領民進黨團隊，結合國會過半的力量，來穩定台海和平，維持和平、民主的現狀，會把和平當作他當總統的使命，也會好好發展經濟，除了持續支持科技產業，中小企業也要特別照顧，另也會支持在地產業，鼓勵青年返鄉創業。

賴清德強調，他還會堅定打擊黑、金、槍、毒、詐騙，維持社會治安，讓大家安居樂業。懇請大家支持賴品妤，讓國會過半，台灣就安全。