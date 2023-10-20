集保結算所6月30日推出eNotice平台，提供上市櫃及興櫃公司發放股利電子通知服務，迄今已服務逾27萬人。而簽約採用的917家公司中，近期除權息旺季實際使用發送股利通知的累計筆數達52.7萬筆，有效協助降低作業成本，增進股務e化效率。

隨著近年ETF已成為國人熱門投資選項，尤以固定配息ETF廣受投資人青睞。截至16日市場已發行242檔ETF，其中141檔為配息型ETF，分派頻率則有月、雙月、季、半年或年配息，持有配息型ETF受益人已突破660萬人，每年寄送約2283萬人次的收益分配通知。

為因應2050淨零排放並擴大數位創新發展，集保結算所進一步規畫eNotice平台擴增ETF收益分配通知電子化服務，已奉金管會核准、預計明年3月上線使用，估將節省投信業者國內基金配息作業成本近1.6億元。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為全力配合金管會永續發展政策，在保障股東及受益人權益的前提下，近年積極推廣多項股務e化服務，包括電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）等，協助股東多元管道行使股東權。

陳德鄉指出，eNotice平台的股務事務電子通知，更可進一步深化股務e化服務。集保結算所將秉持與資本市場共榮共好的精神，持續創新優化各種數位平台服務，達到ESG永續發展目標。

為推廣投資人踴躍參與使用eNotice平台，集保結算所6～9月期間舉辦多項抽獎活動，其中萬眾矚目的「驚喜快樂送」每名20萬元獎項，已於16日抽出5名幸運得主，並公布於集保官網eNotice平台專區，本次抽獎活動順利圓滿落幕。