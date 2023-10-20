為促進教師雙語教學能力發展，台灣國際文教創新交流協會於9月29日至10月9日協助台北市政府教育局辦理「台北市國中雙語課程學校出國見習參訪計畫」，赴美國波特蘭州立大學接受「CLIL」（Content and language integrated learning）教學法專業課程培訓，並進入當地3所國中跟班觀課，與師生們在課堂上進行交流對話，開啟台北市與波特蘭兩地教育交流新扉頁。

本次出國見習參訪計畫，由台北市立蘭雅國中校長李芝安擔任團長，共14名國中教師參與，以藝術、健康、藝術、體育、童軍等非考科領域之雙語教師為主，由台灣國際文教創新交流協會負責本次行程的規劃、設計與執行，並與美國波特蘭州立大學合作，負責CLIL培訓課程及見習場域的安排。此外，亦針對參訪教師的專業，進行分組進班觀課，使觀摩學習及對話更具意義與深度。

台灣國際文教創新交流協會表示，本次參訪由波特蘭州立大學教育學院的Yasin Tunc教授規劃密集的專業課程工作坊，除主要的CLIL培訓課程之外，並輔以「以學生為中心的教學法」課程，學習不同的教學風格。此外，參訓教師亦需就個人專業科目，結合課堂學習到的教學策略與模型進行教學設計與演練，再由教授給與回饋建議。

台灣國際文教創新交流協會指出，此次參訪團除了專業課程工作坊外，也安排參訓教師親赴波特蘭市當地國中觀課見習，每校參訪時間均為半天三堂課的時間，讓參訓教師能深入觀察美國教學現場的師生互動，亦得以和校長、副校長等領導層級交流，了解學校特色及發展歷程。

台灣國際文教創新交流協會提到，此次參訪計畫的教師，對於美國校園教學交流行程，均給予高度肯定，不僅感受到美方學校教職員及學生的熱情歡迎外，兩國教師們也彼此交換教學法、教材與教室管理的技巧等，美國學生也大方與臺灣老師交談，分享學習成果，台美兩國教師也期待未來能有更多的校際交流機會，相互學習，教學相長。

波特蘭州立大學專案主任Karin Tittelbach在結業式上，特別肯定此參訪計畫是一個成功的跨域合作，因為這項計畫結合了該校教育學院師資、波特蘭市多所公立國中學校資源，才得以完成首次接待台灣的國中教師參訪團，促成波特蘭市及臺北市兩地國中教師的交流，是一項突破與創新。

Karin Tittelbach也感謝台灣國際文教創新交流協會團隊，密切的溝通協調，才能夠在這麼短的時間內，完成這麼豐富的內容，並期待未來能夠與台灣學校的教師及學生們能有更多交流的機會。

李芝安則說，對於波特蘭州立大學安排的各項行程及輔導員全程耐心、細心的陪同，表達高度肯定。

台灣國際文教創新交流協會隨團顧問李素春也表示，波特蘭州立大學在觀課安排上，學校的挑選各具特色、成功的觀課分組設計與安排，讓參訓教師此行，收穫滿滿。

波特蘭州立大學教育學院教授Yasin表示，對於參訪團團員能夠在極短的時間內，將所學的教學法與策略，靈活運用於各自的專業領域上，對於台灣老師們的學習精神，給予高度的敬意與肯定，並期待能夠和大家繼續保持聯繫，就各項教學策略及教學法再進行交流。