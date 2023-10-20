第8屆苗栗陶藝術節11／11正式開幕，競賽徵35件作品培育新秀。

苗栗縣政府所主辦的苗栗陶藝術節，今年邁入第8屆，今天特別推出陶藝競賽，向全國徵集作品達35件，再讓苗栗陶藝更上一層樓，並為了培育陶藝新秀，安排人培工作坊，邀請名師傳授專業陶技，苗栗縣長鍾東錦20日主持啟動記者會，希望陶藝人才培養要小做起，讓苗栗陶更能發揚光大。

2023苗栗陶藝術節陶藝特展由陶藝大師湯潤清擔任策展人。（謝明俊攝）

苗栗縣是陶藝重鎮，過去包括公館鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、苑裡鎮等都有陶業工廠存在，也是苗栗最為生活化的工業之一，現今除了工業化窯廠生產一般生活用品外，苗栗陶藝家們不斷地為了提昇陶藝、傳承陶藝而努力，期望能將苗栗陶藝再次提昇到陶藝2.0。

2023苗栗陶藝術節20日上午由苗栗縣長鍾東錦主持啟動儀式，並期望有效提昇苗栗陶藝水準。（謝明俊攝）

2023苗栗陶藝術節20日上午由苗栗縣長鍾東錦主持啟動儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦20日在主持啟動儀式上就指出，陶藝的傳承及發揚光大，最重要的是要從小做起，讓孩子們從小就接觸陶藝，讓陶藝內化在心裡，進而愛上陶藝，才能有效促進陶藝的再進化，同時，他相信陶藝的提昇，競爭是很重要的動力，因此，在今年的苗栗陶藝術節，他就建議可以加入陶藝競賽的部分，讓來自全國各地的陶藝家共聚一堂，相互切磋。

今年的陶藝節從8月就開始起跑，陶藝競賽活動對全國徵作，共有35件柴燒及當代陶瓷創作作品入選，將在開幕當公布競賽結果。為了培育陶藝新秀，特別安排人培工作坊，邀請專業陶藝師羅志峰以「辦公室的癒育小物」為題，教授專業製陶技巧，還有安排一般民眾一起來堆柴窯、體驗燒陶的樂趣。

陶藝特展則由陶藝大師湯潤清擔任策展人，以團隊合作的方式在陶博館進行戶外裝置藝術設置，以卡通趣味的「企鵝造型陶椅」美化苗栗特色館園區，提供民最新打卡景點。