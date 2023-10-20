藍白合作陷入僵局，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，藍白合已經演了很久，如果選舉的時候合不合都這麼紛爭，假設有一天執政，問題會更大，國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區，媒體詢問他對於此事看法，侯友宜表示，賴清德執政不好、貪污腐敗，出現光電弊案、im.B騙案、疫苗採購案，賴清德都沒說過半句話，沒有勇氣面對腐敗政府，是要選什麼總統？

侯友宜表示，賴清德沒有資格說別人，且說的都不是事實，他面對所有力量，一定團結在野的力量，一起下架民進黨、下架無能的政府。