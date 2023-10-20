國民黨立委陳以信今上午於立院質詢行政院長陳建仁時，踢爆民進黨立委王定宇在台南贈送違法過期捕蚊劣藥，陳建仁與環境部長薛富盛答應將進行調查處置。陳以信後續召開記者會，批評王定宇送劣藥不負責任應即回收，他更質疑王要送藥為何不能送在有效期限內的好藥？

陳以信質詢時指出，王定宇先前在台南召開記者會，贈送一千份捕蚊器與捕蚊藥給各里。但被發現該藥製造日期是2015年，有效日期是2018年，而現在已是2023年，該藥已過期五年。他肯定王定宇願意幫助民眾防範登革熱用心，但贈送過期劣藥涉違反環境用藥管理法，政府應限期改善或處以罰鍰。

陳以信隨後於黨團召開記者會，質疑王定宇要送捕蚊藥為何不送在有效期限內的藥？非要送超過有效期限五年的劣質用藥？他批評王定宇送劣藥不負責任，應該立即全面回收。

陳以信表示，王定宇努力協助防治登革熱，要給予肯定，但是至少要送合乎有效期限的藥 不要送過期的藥

陳以信指出，為協助民眾防疫，他已委託廠商製作個人防蚊貼片，每份成本不到三十元，他將提供選區內各里一定數量，歡迎選區民眾向里長登記索取，但因數量有限，敬請民眾儘早索取。