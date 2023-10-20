農業部近日向立法院提交進口蛋加工液蛋的流向資料，其中標示不實占總量41.3％，外界質疑，畜產會約9成的收入來自政府補助，採購進口蛋卻不受《政府採購法》規範，恐有黑箱疑慮。民眾黨立院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨今召開記者會，呼籲農業部檢討現行法規缺漏，審慎思考畜產會的定位和必要性；而雞蛋供需與價格應是公開資訊，並經詳細精算，以利未來調控總量。

邱臣遠表示，本黨吳欣盈委員身為衛環委員會召委，9月底與各黨立委在立院臨時提案，要求農業部10日內提供標示不實的液蛋流向，根據資料，截至10月3日，冷凍殺菌液蛋庫存86萬9970公斤，其中36萬50公斤原產地標示錯誤，農業部稱「沒有一顆有問題的蛋被吃下肚」，食藥署也背書「品質沒問題」，如此迅速「跨部會合作」，令人嘆為觀止。

邱臣遠指出，民眾真正關心的是，為何標示不實？以後會不會再發生？如何確保進口雞蛋品質？這些問題農業部都沒有說明，反而以「還未發生問題」當藉口狡辯，這種不思檢討的態度，未來食安問題恐將一再發生，中央必須盤點現行法規缺漏，並與食藥署等相關單位跨部會合作研議標示細則；在稽查方面，也需建構中央和地方合作的模式，雙管齊下改善食安問題。

邱臣遠直言，農業部日前公布，研擬未來缺蛋時，將朝調降雞蛋進口關稅方式讓貿易商自行進口，農業部願意將雞蛋產銷回歸市場機制，透過關稅調整來調節供需，大方向上是正確的，如何調、調多少等，都需有確切計算方式。同時也要呼籲，在調節雞蛋供給量時，必須兼顧本土蛋農權益，避免顧此失彼；雞蛋供需與價格也應是公開資訊，並有詳細精算方式，以利調控總量。

楊寶楨表示，農業部面對進口蛋爭議，以《採購法》第7條主張生鮮農漁產品採購不在適用範圍內，明顯忽略大眾對食安和品質的要求，然而農業部還親口承認，過期的進口蛋中有約174萬顆屬於非生鮮農漁產品的「冷凍液蛋」。有鑑於此，當然適用《採購法》，呼籲畜產會立即修正相關政策，並依據《採購法》的精神和規定，進行合法、合規的招標和採購。

楊寶楨指出，畜產會每年接受政府補助7億至10多億不等，92％收入來源為政府預算，而這次專案進口雞蛋並非來自既有的產銷調節預算，而是向農業金庫貸款，高達15億元，其中5成由農信保基金保證，不能說是「自有資金」，而是「借入資金」，故畜產會在進行農業部委辦業務採購時，自應依循《採購法》第4條及第5條之規定，並受主管機關農業部之監督。

楊寶楨說，農業部拿畜產會是「財團法人」為由，故能以自有資金購買財物，不需遵循《採購法》，形同「監督機關為受監督單位開脫」，畜產會長期接受政府補助卻不受監督，成為化外之地，若按農業部邏輯，政府部門只需設立法人組織就可規避《採購法》，是不是「綠能你不能」？畜產會資金運用與監管越來越「黑箱」，呼籲農業部必須審慎思考畜產會的定位及必要性。

民眾黨團呼籲，台灣人民需要的是能為食安把關的政府，近來標示不實案件頻傳，農業部與食藥署不能只會喊口號，應全面檢討法規缺漏，並加強稽查，慎防不肖人士惡意變造產地；針對畜產會缺乏有效監督引發的黑箱疑慮，政府也該拿出魄力與作為，以回應民眾的期待。