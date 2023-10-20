新竹市政府辦理「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」工程，20日舉行開工典禮，新竹市長高虹安（首排右二）出席開工典禮，宣布工程預計明年完工。（王惠慧攝）

新竹市「黑蝙蝠中隊文物陳列館」14年未整修，市府向文化部爭取經費572萬元，加上自籌款斥逾1900萬元，20日起將閉館並啟動升級工程，新竹市長高虹安表示，將全面優化館內設施，完善博物館服務性能，改善館外環境鋪面、美化入口意象，預計明年下半年完工。

高虹安指出，新竹市在2009年成立黑蝙蝠中隊文物陳列館，是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，館內陳列許多當時執行任務和在營區生活的照片等紀錄，市府每年也會在此舉辦隊慶，向隊員表達敬意，為新竹市重要的文化據點之一。

高虹安也說，但開館至今已14年，館舍內部及周遭多處設施與空間已不符合使用需求，也希望擴張並重新整理，明年如期如值完工後，盼能讓民眾有更新的體驗。

工程分一期室內裝修工程及二期景觀設施工程，為促進館舍硬體空間設備之健全，一期工程將強化博物館服務功能，增加館舍典藏空間，並增設陳列館為黑蝙蝠中隊營區原址及仿美軍顧問團建築說明展示等，盼透過開放、友善與教育推廣的方式，保存這批時代英雄的面貌。

二期工程則將重新規畫館舍及周邊環境，戶外空間將整理東大飛行公園導引動線，提升館舍開放性與易親近性，並重新設計入口意象營造、改造地下廣場，強化戶外公園及館舍視覺統一性，美化館舍與周圍的環境外觀。

文化局指出，這次升級黑蝙蝠中隊文物陳列館，將整合整體空間形象，包含改善館舍及周邊腹地設計，增加場域的開放性、可親近性及提升辨識度，並增加典藏空間，以利館舍文物永續保存，同時擴大展覽及教育功能空間。

文化局也表示，因應工程施作，黑蝙蝠中隊文物陳列館即日起閉館，預計於明年完工。在硬體環境升級的同時，也會同步提升軟硬體機能，使博物館之展示、教育、典藏及公共服務等專業功能更加完善，傳承黑蝙蝠中隊英勇精神與故事，打造更親民友善的場域。