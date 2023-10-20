民進黨今天被問到，最近在野陣營再度聯手打進口蛋等議題，民進黨發言人張志豪表示，國民黨這條抹黑產業鏈運作至今，包括今天召開記者會的立委林為洲，「你當初有沒有收方和傳媒股份有限公司的政治獻金，如果你收受十萬元，那我們今天合理懷疑林為洲委員開記者會，是不是收錢辦事？」

張志豪強調，林北好油事件相當清楚，雖然國民黨前黨工許哲賓、「Lin bay好油」版主林裕紘目前都在押，民進黨要質疑國民黨抹黑產業鏈到現在還在運作，為此呼籲檢警勿枉勿縱、持續偵辦，務必讓事件水落石出。

國民黨立委林為洲今召開記者會指「巴西雞蛋8月提領時已經過了保存期限」；張志豪今受訪時質疑，林為洲當初有沒有收方和傳媒股份有限公司的政治獻金，如果收受十萬元，那今天合理懷疑林為洲委員開記者會，是不是收錢辦事？是否也是抹黑產業鏈其中一員？所以今天還在為Linbay好油、許哲賓這兩個被收押的人背書，持續抹黑進口蛋議題。

張志豪說，他們也要質疑，今天藍白持續操作進口蛋議題，國民黨朱立倫、侯友宜、曾銘宗，還有今天開記者會的林為洲委員，尤其朱立倫主席還要躲嗎？侯友宜昨天公布攻擊抹黑廣告還要躲嗎？政策會執行長曾銘宗，你就是最大網軍頭，可以在立法院內針對預算去施壓檢方嗎？正告國民黨不要持續透過抹黑產業鏈進行沒有事實根據的攻擊、抹黑、造謠，還給社會穩定安心的局勢。