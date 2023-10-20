陸軍嘉義中坑257旅部四營火連8月29日發生4個月新兵打群架，遭嘉義憲兵隊以妨害秩序案件移送嘉義地檢署偵辦，檢方偵結，涉案16名新兵全部不起訴，理由是打架地點雖是不特定可自由進出場所，但是在營區內，而軍營是封閉場所，不構成刑法第150條公共場所聚眾鬥毆的要件。

陸軍步兵第二五七旅部四營火力連於8月29日上午進行3000公尺跑步測驗，服4個月軍事訓練役的新兵，與不同連的新兵互看不順眼，雙方因而起爭執，跑完步後，又爆發口角，各自竹人馬加入戰局、打群架。

事後，嘉義憲兵隊調查後，依刑法第150條聚眾鬥毆妨害秩序罪嫌，將全案函送嘉義地檢署偵辦，檢察官偵結，16名新兵全部不起訴。

檢方指出，刑法第150條聚眾鬥毆，是以在公共場所或公眾得以進出的場所聚集3人以上，有強暴脅迫行為，此鬥毆案雖然發生在火力連集合場，不特定人可自由進出，但此集合場在軍事營區內，軍營客觀上屬於封閉場所，不構成刑法公共場所聚眾鬥毆的要件。