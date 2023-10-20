台中市工商發展投資策進會舉辦「2024第15屆台中市十大伴手禮」票選，原收件截止至10月20日，但因10月台中活動不斷，因應業者需求，延長截止日至10月25日，募集更多優質伴手禮店家。

工策會總幹事黃于珊說明，原收件截止至10月20日，因10月適逢台中各大節慶活動，包括國慶焰火帶來龐大人潮及商機，4天連假共吸引183萬3700人次蒞臨台中；台中爵士音樂節帶動住房人流顯著提升、周邊商圈湧入大量人潮；10月21日將登場的台中太陽餅文化節推出限量買一送一及三大優惠，都讓台中餐飲、旅宿、觀光、伴手禮業者忙翻了。

黃于珊說，接獲業者反映報名應備的衛生合格書件、檢驗合格證明皆在排隊等候，盼延長徵件時間，因此延長收件時間至10月25日。此外，10月下旬台中購物節即將展開，台中拚經濟火力不斷，邀請伴手禮店家踴躍報名參加票選並加入購物節特約店家。

黃于珊表示，10月24日將辦參賽店家說明會，邀請評審分享經驗，工策會11月2日將於台灣大道市政大樓惠中樓301會議室辦理第二階段專家評選會，由13位產官學界專業評審嚴密遴選，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選。

工策會說明，這屆除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」獎項涵蓋食品類、非食品文創類外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類共32座獎盃，增加業者獲獎機會，希望業者皆有收獲，更能提升品牌知名度，以利品牌宣傳行銷。