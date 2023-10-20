副總統賴清德今在「第23屆亞洲靜脈暨腸道營養醫學會議(PENSA)」致詞時表示，全世界有70％以上的死因來自非傳染性慢性疾病，要解決這方面等問題，營養醫學將扮演非常關鍵的角色。政府將大力支持臺灣在該領域的發展，期許透過營養醫學，有效解決國人健康問題。

這場活動，因為昨天總統府有發採訪通知，但到現場，並未開放媒體，還傳出有主辦單位透露，是在會議舉辦前不久，才了解賴清德要到場致詞。向相關人士求證，初步了解，主辦方沒有講過這樣的話；況且正副總統出席任何場合，都會有國安提前勘場，不可發生這種事；至於沒有開放媒體入場，是主辦方的決定，府都尊重主辦方。

賴清德致詞時表示，2023年亞洲靜脈暨腸道營養醫學會議，不僅造福臺灣，也嘉惠亞洲，並熱烈歡迎來自不同國家的專家學者來到臺灣。

賴清德指出，台灣亞洲靜脈暨腸道營養醫學會在歷屆理事長帶領之下，逐漸茁壯，不僅對病人提供最好的營養醫療協助，也讓臺灣走進國際社會。該會曾在2000年及2012年各舉辦過一場PENSA，獲得各界肯定，今年再度舉辦2023年PENSA大會，代表臺灣不僅再度獲得國際社會支持，也是對臺灣這幾年來，在靜脈及腸道營養醫學發展的重大肯定。

賴清德提到，過去他曾擔任臨床醫師照顧病人，了解到營養對病人的重大影響。以前大家並未對靜脈暨腸道營養醫學進行深入研究，但現在，包括臺灣等許多國家在這方面的發展都有長足進步，政府未來也會大力支持相關的醫學發展。

賴清德表示，全世界有70％以上的死因來自非傳染性慢性疾病，如果要解決這方面問題，特別是延長平均餘命及降低不健康年數等，營養醫學將扮演非常關鍵的角色。