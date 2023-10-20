藍白合協商陷入僵局，讓非綠陣營支持者憂心。國民黨新北市第8選區（中和區）立委參選人張智倫建議，可邀請前台北農產運銷公司總經理、前高雄市長韓國瑜擔任調解人，補強國民黨與民眾黨間的互信，以達成合作推動政黨輪替的目標。

張智倫表示，藍白雙方針對如何選出「最強候選人」的方式，仍無法達成共識，導致幕僚層級會談一次後，遲遲無法舉行二度會談，讓合作進程受到延誤。以自身在中和基層服務為例，舉凡行車糾紛、家戶漏水損鄰、房屋租賃甚至債務等糾紛時，除了訴諸司法，許多人會尋求各地調解委員會當「公道伯」斡旋，讓衝突圓滿落幕。

張智倫建議，韓國瑜曾在民眾黨主席柯文哲任台北市長時，擔任台北農產運銷公司總經理，而韓又是忠心的國民黨員，獲藍白雙方信任，最適合擔任這關鍵的調解者。且韓國瑜曾表達願意擔任在野整合的桶箍，相信只要獲得足夠授權，一定願意「背著石頭唱歌」，出馬當藍白協商的「公道伯」。

張智倫說，曾聽中和資深的調解委員分享多年實務心得，其中一項技巧是請雙方冷靜、沉澱一段時間，再分析利害得失，有時也需居間分別協調；更重要的是需要雙方皆有意願、默契才能整合雙方共識。以小看大，其實藍白目前的火花，也可以用相同模式化解。

張智倫呼籲，藍白一定要合作，才能回應人民熱切的政黨輪替期待，努力未到最後一刻，絕不能輕言放棄努力。