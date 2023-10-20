10/23 周一 芝加哥聯準會9月景氣指數
歐盟10月消費者信心
10/24 周二 日本10月綜合/製造/服務PMI初值
德國10月Gfk消費者信心
歐元區10月綜合/製造/服務PMI初值
英國10月綜合/製造/服務PMI初值
美國10月綜合/製造/服務PMI初值
業績報告：微軟、Alphabet、德儀
10/25 周三 API原油庫存
南韓10月消費者信心
澳洲Q3通膨
美國MBA抵押貸款
加拿大央行利率決議
美國9月新屋銷售
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：Meta、LGES、保時捷
10/26 周四 南韓Q3 GDP初值
歐洲央行利率決議
美國Q3 GDP初值
美國首次請領失業救濟
業績報告：亞馬遜、英特爾、瑞薩、福特、SK海力士
10/27 周五 日本東京10月通膨
澳洲Q3 PPI
美國9月個人消費支出(PCE)
美國9月個人所得
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