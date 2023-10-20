10/23 周一 芝加哥聯準會9月景氣指數

歐盟10月消費者信心

10/24 周二 日本10月綜合/製造/服務PMI初值

德國10月Gfk消費者信心

歐元區10月綜合/製造/服務PMI初值

英國10月綜合/製造/服務PMI初值

美國10月綜合/製造/服務PMI初值

業績報告：微軟、Alphabet、德儀

10/25 周三 API原油庫存

南韓10月消費者信心

澳洲Q3通膨

美國MBA抵押貸款

加拿大央行利率決議

美國9月新屋銷售

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：Meta、LGES、保時捷

10/26 周四 南韓Q3 GDP初值

歐洲央行利率決議

美國Q3 GDP初值

美國首次請領失業救濟

業績報告：亞馬遜、英特爾、瑞薩、福特、SK海力士

10/27 周五 日本東京10月通膨

澳洲Q3 PPI

美國9月個人消費支出(PCE)

美國9月個人所得

《國際金融》企業獲利慘淡 歐股跌至2周新低
《國際政治》美國步步相逼封喉 中國已寫脫逃劇本
《國際經濟》日人苦熬1年多 9月核心通膨不到3%
#美國 #10 #10月 #初值 #9月