5天內辦3場！彰化縣秀水鄉下崙村今晚9點30分起舉辦俗稱「送肉粽」的送煞科儀，下崙村長辦公室公告送煞路線，由下崙村中正巷開始後右轉民生街，再左轉番花路，再左轉彰水路，最後右轉台76線東西向快速道路，再送往鹿港海邊。

彰化縣近日頻有「送肉粽」科儀，先是10月16日員林市，再來是10月19日彰化市，今晚9點30分至11點30分在秀水鄉下崙村也有1場，這是彰化縣這5天內的第3場「送肉粽」，下崙村辦公室已公告送煞路線，提醒沿線居民盡量迴避。

經查，今晚送煞科儀的亡者是1名50多歲男子，家屬舉辦送煞科儀是為了撫慰亡者及安定地方人心。

「請大家盡量迴避！」秀水鄉下崙村辦公室指出，將送煞路線公告出來，是為了提醒沿途居民及該時段有可能行經送煞路線的民眾盡量迴避。

網友說，「送肉粽」儀式原本是彰化沿海早年的習俗，但近年來不但彰化各地都有在辦「送肉粽」，連外縣市也在辦，雖已見怪不怪，但彰化5天內就辦了3場，也太密集了。

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