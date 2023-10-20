劉興欽為出身橫山大山背的知名漫畫家，兩年前縣長楊文科向他許下90大壽時要舉辦特展承諾，兩年後的現在，新竹縣美術館策畫「傳承．歸真－劉興欽90特展」，展出劉興欽一生的漫畫、雕塑、民俗畫以及發明作品。劉興欽20日現身美術館回憶創作起始，當初教書時畫了一本鼓吹學生不要看漫畫的漫畫《尋仙記》，竟然大受歡迎，因此他不知不覺開始變成了漫畫家。此次展覽也推出多種聯名款文創商品，並上架平台販售。

此次特展緣起2年前在國父紀念館展出時，楊文科與劉興欽的約定，終於在劉興欽90歲大壽實現，劉興欽老師出生在橫山鄉，在艱困的環境中成長，因此練就一身本事，碰到問題用腦筋解決問題。楊文科表示，劉興欽的成就更他獲得6任總統的頒獎表揚，此次透過展覽、互動及體驗等方式，展出漫畫、機器人及各種發明產品，把劉興欽老師的精神傳承下去。

劉興欽擅於從生活中取材，以母親和自己的形象，創造「阿三哥．大嬸婆」漫畫人物，開創台灣本土漫畫第1人。1954年禁止看「小人書」的時代，特別畫了漫畫《尋仙記》教導小朋友不要看漫畫，大受歡迎，劉興欽笑說版稅就拿了2000塊，大幅超越當教師的月薪，因此他便不知不覺開始成為漫畫家了。

1968年時，劉興欽畫了教小朋友讀書的《機器人》，並在被讀者質疑後將機器人做了出來，踏入發明領域，並在海內外擁有140多種專利，晚年則致力於訪查台灣特有之民俗史料繪圖註解，創作300多幅民俗畫，其中，一幅長卷「台灣喬遷圖卷」被譽為台灣版清明上河圖。

此次展覽策畫5大展區「寓．教於樂．漫畫」、「獨．具慧眼．發明」、「憶．猶未盡．民俗畫」、「懷．土之情．銅雕」、「返．老頑童．阿欽漫畫店」，展示劉興欽老師珍貴作品。展覽還結合漫畫與互動，觀者透過手機掃描取得互動程式，就能進入漫畫世界，與機器人、大嬸婆等經典角色拍照互動。